Festa non autorizzata a Eboli: scatta la sanzione

Festa con cantante non autorizzata ad Eboli. La polizia municipale ha sanzionato il titolare di un locale pubblico dove era in corso una festa ed ora dovrà pagare la multa che oscilla tra i 258 e 1549. Il controllo è stato effettuato dagli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Eboli, rispettivamente diretti dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri e il capitano Emanuele Tanzilli. Le forze dell’ordine hanno verificato che la festa non era autorizzata ed è scattata la sanzione