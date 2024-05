Pescato di Paranza, tre giorni tra show cooking e degustazioni a Castellabate

La Festa del Pescato di Paranza torna a Castellabate, dal 31 maggio al 2 giugno, per la sua 13esima edizione, per celebrare i sapori ed i profumi del mare nel suggestivo scenario di Santa Maria di Castellabate. Per il secondo anno consecutivo, sarà la cornice esterna di Villa Matarazzo, storica dimora ottocentesca sita nel cuore della frazione Santa Maria di Castellabate, ad ospitare la manifestazione tra stand gastronomici, show-cooking, laboratori artigianali, mercatini e spettacoli musicali. La manifestazione vede in prima linea l’impegno dell’associazione Punta Tresino, con i patrocini morali della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e del Comune di Castellabate.

La cerimonia di apertura si terrà venerdì 31 maggio con il rientro delle paranze e la benedizione del pesce, a cura dei parroci don Roberto e don Pasquale, alla presenza di autorità civili e militari, a cui seguirà l’apertura dei mercatini e dei laboratori artigianali (ore 19.30) e degli stand gastronomici (ore 20). Nei giorni 1 e 2 giugno, invece, i mercatini artigianali apriranno alle 18 e gli stand gastronomici alle 19. Ritornano, inoltre, anche quest’anno gli show-cooking a cura dei pescatori locali che si metteranno ai fornelli per preparare piatti della tradizione. Durante le prime due serate spazio per la finalissima della 16esima edizione del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, la rassegna canora riservata ai migliori talenti emergenti, con tanti ospiti, sotto la direzione artistica di Bruno Carbone. Durante la prima serata (31 maggio), saranno presentati, dopo l’esibizione dei talenti che si sono affermati nella finale dei Bambini e degli Junior, i finalisti Big della 16esima Campania Festival.



Inoltre, le prime due serate (31 maggio e 1 giugno) saranno allietate dal corpo di ballo "Progetto Danza" di Marianna Lupo e vedranno ospiti d'eccezione, tra i quali i sosia di Renato Zero con Claudia Mori e Adriano Celentano. Spazio anche alla musica, domenica 2 giugno, dalle ore 21, con una serata interamente dedicata ai balli di gruppo con la direzione artistica di Antonio Ceccola e con la partecipazione straordinaria della maestra Anna Di Capua e la Passettini Family.

«Celebrare la Festa del Pescato di Paranza significa immergersi in un viaggio sensoriale tra le tradizioni marinare del Cilento. È un momento di gioia e convivialità, dove il profumo del mare si mescola con i sapori autentici delle prelibatezze locali – commentano gli organizzatori - Questa festa non è solo un'occasione per deliziare il palato, ma anche per riscoprire la bellezza e la ricchezza della nostra terra, valorizzando il patrimonio culturale e gastronomico che ci rende unici. È un invito a condividere emozioni e momenti speciali, lasciandosi trasportare dalla magia del Mediterraneo e dall'ospitalità cilentana».