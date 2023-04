Padula, la festa della polizia nella Certosa

La Polizia celebra domani, 12 aprile 2023, il 171° anniversario dalla fondazione, alla presenza del prefetto e delle autorità militari, civili e religiose della Provincia.

«Una giornata - si legge in un comunicato - volta a suggellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini».

Quest’anno la cerimonia, con inizio alle 11, si svolgerà a Padula, nella Certosa di San Lorenzo. Dopo i messaggi e i saluti istituzionali prenderà la parola il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che terrà il discorso di rito.

Nella fase successiva si procederà alla consegna delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività espletata della Polizia in provincia di Salerno, a testimonianza dell’impegno degli uomini e delle donne in divisa, in un anno passato al servizio della collettività.