Festa dell'uva, ad Oliveto Citra va in scena la meraviglia dei carri

Un lungo serpentone di carri realizzati dalle contrade ma anche da gruppi di cittadini, sono stati anche quest'anno gli autentici protagonisti della 48° edizione della Festa dell'uva di Oliveto Citra. E con essi anche quattro gruppi folcloristici, con meravigliosi abiti, insieme a sbandieratori, Bottari, artisti, abiti d'epoca e stand tra prodotti tipici e gastronomia. Nella cittadina del Sele la Pro loco ed il Comune hanno organizzato questa edizione che, come sempre, ha saputo coinvolgere e travolgere l'intera comunità per settimane impegnata nella realizzazione dei carri. Quintali di chicchi d'uva hanno agghindato e colorato i carri, con la fantasia e la grande perizia di mani sapienti che in molti casi hanno evidenziato una grande arte. Quest'anno il tema scelta erano gli dei greci. E, oltre ai carri tradizionali, si sono aggiunti anche quattro i carri cimentatisi nel rappresentare i miti greci. Il Tempio, Ulisse, Polifemo, il cavallo di Troia sono state le scelte di una grande festa ben organizzata e molto partecipata. Unire la tradizione vinicola, alla festa e all'arte è stato il faro di questa edizione.