Festeggiano un compleanno con i fuochi d'artificio: tre denunciati

Hanno festeggiato un compleanno esplodendo fuochi d'artificio e sono stati denunciati dai carabinieri. L'episodio è accaduto a Campagna dove tre persone di 29, 47 e 57 anni sono state denunciate per aver disturbato la quiete pubblica e aver fatto esplodere fuochi d'artificio in zona molto popolata, al Quadrivio di Campagna. Sono state fatte esplodere, dopo l'una di notte, sei batterie di fuochi d'artificio in prossimità elle abitazioni. I carabinieri della stazione di Campagna e della compagnia di Eboli, hanno individuato le persone che hanno fatto esplodere i fuochi pirotecnici e le hanno denunciate.