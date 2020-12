Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, che ha costretto alla chiusura dei teatri e delle sale cinematografiche, la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in modalità streaming è stata un vero e proprio successo senza precedenti che ha visto la partecipazione di circa 8.000 utenti registrati sulla piattaforma digitale creata ad hoc per la visione dei film in concorso, un totale di 34.265 visualizzazioni totali delle dirette andate in onda dal 3 all’11 dicembre raggiungendo circa 71.329 utenti.

Anche l’attesissimo Gran Galà di chiusura, presentato come sempre dall’insostituibile Gaetano Stella, che ha ricordato Alberto Sordi ed Ennio Morricone, ha avuto un esito positivissimo ed è stato seguito da quasi 8.000 spettatori, raggiungendone circa 23.000, provenienti da ben 50 nazioni del mondo.

Un evento internazionale, quindi, che è stato arricchito e reso magico anche grazie a momenti musicali e di spettacolo che ha visto la partecipazione di: Giovanni Storti, celebre comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Paola Comin, manager e ufficio stampa negli ultimi 10 anni di vita di Alberto Sordi e di tantissimi altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo; il Tenore Matteo Schiavone accompagnato dalle Silver Ladies, tre giovani soprani (Rosaria Vitale, Giulia Moscato e Valeria Feola); il comico Andrea Rivera; la violinista Antonella De Chiara; Mirko e Valerio, i due piccoli violinisti di Agrigento che, suonando il brano “Viva la Vida” durante la pandemia, hanno conquistato i Coldplay ed il suo leader Chris Martin.

«Non abbiamo mai pensato di annullare l’evento che da tanti anni rende onore al mondo dello spettacolo e alla città di Salerno. Per questo motivo, abbiamo deciso di sbarcare nel mondo digitale e vivere insieme questa edizione 2020. Come tutte le cose della vita, anche una situazione negativa può trasformarsi in un evento positivo, grazie indubbiamente al nostro immenso amore per l'arte e per la cinematografia che ha rappresentato la benzina del nostro entusiasmo per non farci mollare. Sono felice che, nonostante il cambio di costume, abbiamo ricevuto tanti e grandi consensi che hanno decretato, ancora una volta, il successo di questa magnifica kermesse». Ha dichiarato il Patron, Mario De Cesare.

Decretato dal conteggio dei voti della giuria tecnica e della giuria popolare, il vincitore assoluto della 74esima edizione del FICS il film “Re Minore” di Giuseppe Ferlito, apprezzato per la sua trama perfetta capace di destare l’attenzione degli spettatori dal primo all’ultimo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA