Fisciano, Festival dell'artigianato: gli studenti entrano nelle botteghe

Al via quest’oggi, con il convegno di presentazione presso l'aula consiliare di Palazzo di Città di Fisciano, il Festival dell'Artigianato e del Lavoro. L’evento, consolidato negli anni, coinvolgerà tutti i bambini della scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria degli Istituti Comprensivi “Don A. De Caro” di Lancusi e “R. Nicodemi” di Fisciano, insieme a numerose attività del Comune. Sarà articolato in una serie di incontri in cui i ragazzi potranno vivere, in prima persona, l’esperienza del “fare”, passando dalle piccole botteghe artigianali fino alle grandi attività produttive.