Festival della Dieta Mediterranea, a Pioppi tornano i «Concerti all’Alba»

Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, tornano i «Concerti all’Alba», la rassegna inserita nel cartellone di eventi del «Festival della Dieta Mediterranea», in corso a Pioppi dal 23 luglio al 18 settembre. Sei settimane di appuntamenti di musica, teatro, letteratura, degustazioni, laboratori, convegni, proiezioni, mostre, sport, escursioni, cinema. Una formula vincente, quella dei «Concerti all’alba», i live in riva al mare che hanno incontrato l’interesse di un pubblico speciale, amante di esperienze uniche, come quella del risveglio nel magico paesaggio mattutino del borgo marinaro di Pioppi, dove suono e natura si incrociano nella suggestiva performance degli artisti. Ogni domenica mattina, sulla Spiaggia di Porto del Fico a partire dal 31 luglio, appuntamento alle 6.00 con ingresso libero alle sessioni.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL «Salerno Classica», concerto contro il femminicidio IL TEATRO “Barbuti festival” apre il sipario con la fusione di... L'OMAGGIO Paestum, ​Lucio Battisti rivive con Mogol, Geoff Westley e le voci...

Un programma ricco di note e contaminazioni, dalla musica sefardita al jazz manouche, da Morricone a Chopin, per finire con le arie e le sinfonie dei grandi compositori dell'Ottocento e del Novecento. Primi ad esibirsi questa domenica i musicisti del «Capriccio musicale - Un viaggio intorno al mondo». Nel pomeriggio, con partenza alle 17,00 dal centro Velico di Pioppi, sarà possibile partecipare all’escursione gratuita con visita guidata al Palazzo dell’Uva Nera mentre alle 17,30 presso il Centro Velico, i bambini dai 6 ai 13 anni potranno intrattenersi con i laboratori di «Riciclaestate».