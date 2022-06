Paestum arriva il grande festival dalla musica multiculturale

A Paestum arriva Dum Dum Republic, il festival che unisce il sud d'Italia, un crossover di generi, tra contaminazioni, suoni ancestrali ed esplorazioni di nuove avanguardie, nato da partnership con i maggiori festival della musica.

Il Dum Dum Republic si contraddistingue per la creatività. Saliranno sul palco grandi come Pau dei Negrita, Dario Sansone (Foja), Francesco Di Bella (24 Grana), Gnut e Riccardo Sinigallia, ma anche giovani musicisti e artisti emergenti. Non mancherà il world music di Mondocane e il digital punk di Tonino Tremila, per sottolineare l'amore per la diversità ci sarà spazio perfino per l'arte circense con il Beach Circus di Lucignolo.

«La nostra forza sono le persone e il legame con l’altro, vero, autentico, senza pregiudizi o barriere. Crediamo nella bellezza dell’essere umano, nell’unicità di ogni persona e proviamo a trasmettere i nostri valori, attraverso la musica, il più universale dei linguaggi. » sono le parole del titolare del beach club del Cilento, Biancaluna Bifulco.

Sarà un fine settimana di festa, con appuntamenti all'insegna della musica. Si parte sabato 18 giugno alle ore 18, con il concerto al tramonto di “Canzoni al Vento”, il primo campus estivo per cantautori con gli artisti Claudio “Gnut”, Dario Sansone e Francesco Di Bella. Dalle ore 23 si cambia mood, con “zona bastarda tour” di Pau frontman dei Negrita; un live set tutto rock’n’roll. Si proseguirà domenica 19 giugno a partire dalle 16, sulla riva degli spiriti liberi con il pirata del sette mari, Andrea Cota aka Mondocane, musicista ed ispiratore della programmazione musicale di Dum Dum Radio, la webradio del Dum Dum Republic. La sua è una selezione musicale che spazia dal soul al funk, aprirà la giornata mentre a seguirlo ci sarà Tonino Tremila, fondatore del collettivo falafel fazz familia 5.0, che farà ascoltare mantra incoraggianti composti rimescolando brandelli di brani africani. E, infine, spazio alla meraviglia con l’arte circense dello sputafuoco Lucignolo e il suo spettacolo di fuoco, per far tornare tutti bambini.