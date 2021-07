Segreti d'Autore, al via il festival su ambiente, scienze, arte e legalità

Si svolgerà dal 24 luglio al 10 agosto, nello storico Palazzo Coppola di Valle Cilento/Sessa Cilento, l’undicesima edizione di Segreti D’Autore, il festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Una produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, finanziata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Dopo l’inaugurazione con le mostre di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarone, Lia Pasqualino, Simona Fredella e Marina Turco, che saranno visitabili gratuitamente tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00, prenotandosi via email su info@segretidautore.it, il primo appuntamento, come da tradizione, avverrà nel segno della legalità. Il 30 luglio alle ore 21.30, Ruggero Cappuccio dialogherà, infatti, con il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho e l’europarlamentare Franco Roberti, sul tema “Immigrazione: politica e umanità”. A seguire, vanno segnalati altri due eventi molto attesi. Il primo, il 5 agosto alle ore 21.30, è l’incontro di Nadia Baldi con una protagonista della scena come l’attrice Marisa Laurito su “L’arte al femminile”, mentre l’8 agosto, alla stessa ora, Ruggero Cappuccio darà vita con il regista Mario Martone ad un dialogo dal titolo evocativo di “Pastorale cilentana”.

A Marisa Laurito e Mario Martone verrà assegnato il premio Segreti D’Autore 2021, una scultura realizzata per l’occasione dall’artista Mimmo Paladino. Il 9 agosto, invece, Claudio Di Palma e Danilo Rea saranno i protagonisti di “Maradona concerto”, l’omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi che ha debuttato con successo in prima assoluta lo scorso 27 giugno al Campania Teatro festival e che a ottobre andrà in scena al teatro Quirino di Roma. Spettacolo non privo di emozionanti scoperte è da considerarsi anche quello delle visite guidate nello splendido Palazzo Coppola, location di prestigio dell’intera rassegna.

Per partecipare a uno dei due appuntamenti quotidiani, previsti alle ore 18.00 e alle ore 20.00, è necessario prenotarsi entro il giorno precedente a quello della data prescelta, all’indirizzo info@segretidautore.it.

Ogni evento del Festival è completamente gratuito e su prenotazione a info@segretidautore.it fino ad esaurimento posti.