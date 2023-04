Ancora un furto. Questa volta in tabaccheria in via Medaglie d'Oro. Il gestore si è visto togliere dalle mani un blocchetto di gratta e vinci del valore di 800 euro. L'azione fulminea è stata portata atermine da un giovane uomo dell'apparente età di 30-35 anni. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere, indagini in corso della polizia.