LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale"Straordinari senza pietà e senza regole, mancati riposi, legge non rispettate". E' la denuncia che arriva dalla Fials Salerno.La maggior parte del personale stando alla nota avrebbe già raggiunto le 180 ore massime consentite dalla legge. Si parla di maggio, periodo Covid, di 4mila ore si straordinario ossia 676 turni.Il sindacato non ci sta ed esprime duramente la " forte preoccupazione in merito al sistematico ricorso all' uso del lavoro straordinario».Un documento è stato inviato al direttore sanitario Rocco Calabrese , a quello amministrativo Francesco Buoninconti e al responsabile del personale Francesco Avitabile ricordano che le prestazioni di lavoro straordinario sono "rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro".Scrivono Carlo Lopopolo , Salvatore Di Candia , Alfonso Napoletano , Saverio Carimando e Mario Marmo , che precisano diversi punti mettendo in fila presunte anomalie. "Il ricorso allo straordinario - si legge nella nota - viene attivato preventivamente ed inserito già nella turnistica presentata ai lavoratori nel mese precedente, una modalità del tutto inappropriata e irrispettosa del contratto nazionale".Si fa riferimento all' emergenza Covid-19, che ha chiesto forze aggiuntive. Eppure la Fials fa notare come anche a febbraio scorso furono liquidate "3750,55 ore pari a 625 turni di straordinario mensili, per un totale di 21 turni giornalieri".