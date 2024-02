Fiamme in una abitazione, attimi di paura a Vallo

Attimi di paura a Vallo della Lucania a seguito di un incendio divampato in un'abitazione. Il fatto è avvenuto in via Spinacelli.

Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme hanno interessato completamente la camera da letto, danneggiando anche la parte sottostante del tetto.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: i caschi rossi del distaccamento di Vallo della Lucania sono riusciti a mettere in salvo gli occupanti e sedare le fiamme. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.