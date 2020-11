Ci sarebbe una disattenzione dietro l'incendio sviluppatosi questo pomeriggio verso le 18 sul Corso. Anzi in via della Torretta dove sono sistemati alcuni tavoli ed ombrelloni di un noto ristorante giapponese, Nel chiudere il locale, sono state spente le stufe esterne e chiusi gli ombrelloni ma, uno di questi ha toccato l'impianto di riscaldamento ancora caldo, provocando le prime fiamme. Il tessuto sintetico ha fatto poi il resto. Per fortuna, l'immediato intervento di una pattuglia delle Volanti e dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme prima che potessero prendere piede. Paura anche per i residenti del palazzo che ospita il ristorante, alcuni appartamenti sono stati invasi dal fumo, e per quelli che si si trovano di fronte e che hanno avuto qualche piccolo problema per accedere al portone. Ora la situazione è tornata alla normalità.

Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA