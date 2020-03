La colonna di fumo nero era visibile da chilometri di distanza. Fiamme altissime, nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno della zona pertinenziale – delimitata per fortuna da un cancello - del supermercato 365 di via Settimio Mobilio, a Salerno. Sul posto, allertate dai residenti, ben tre autobotti dei vigili del fuoco e diverse squadre che in questi minuti stanno ancora lavorando per assicurarsi di spegnere tutti i focolai e mettere in sicurezza la zona. Secondo una primissima ricostruzione, ancora tutta da confermare, alcuni scatoloni avrebbero preso fuoco nel cortile del supermercato. Le fiamme si sarebbero rapidamente propagate ad altro materiale di plastica presente nelle vicinanze. Per fortuna, il supermercato aveva osservato apertura domenicale solo di mattina e dunque non ci sono persone coinvolte. Sarà possibile fare la conta dei danni solo una volta concluse le operazioni di spegnimento attualmente in corso. Seguiranno aggiornamenti.

