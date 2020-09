Fiamme alte nel Cilento. Questa mattina, un incendio di dimensioni importanti è divampato non lontano da località Vaimonte, a ridosso dell’area marina protetta degli Infreschi. Siamo nel territorio comunale di Camerota, lungo la costa che funge da porta naturale del golfo di Policastro. A lavoro in attesa dell'arrivo del mezzi aerei i proprietari terrieri della zona che, muniti di sistemi idrici personali, stanno fronteggiando il rogo. La temperatura è alta, per fortuna il vento non è forte. In pericolo abitazioni e capi di bestiame ma anche cavalli e altri animali. © RIPRODUZIONE RISERVATA