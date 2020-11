Fiamme, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la montagna che costeggia la strada "Mingardina", tra Marina di Camerota e Palinuro. Il rogo ha interessato gran parte del versante della collina. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Policastro e i volontari della protezione civile comunale. «Operazioni di spegnimento molto complesse» si legge sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Camerota. In passato, proprio nella zona del rogo, più volte si sono staccati dei massi che hanno poi invaso la sede stradale e causato non pochi problemi tra deviazioni e interventi di messa in sicurezza.

