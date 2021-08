Fiamme nel Cilento, ettari di bosco a fuoco: intervengono 2 Canadair

È stato spento soltanto questa mattina l’incendio divampato durante la notte lungo la strada del Ciglioto, nel Comune di Camerota. Al personale dei vigili del fuoco che fin da subito sono giunti sul posto per monitorare la situazione, evitando che le fiamme si propagassero, si sono affiancati questa mattina due canadair.

Il fuoco, infatti, alimentato anche dal vento, si è diffuso in una vasta area distruggendo ettari di vegetazione. I mezzi aerei hanno prelevato acqua tra Palinuro e Marina di Camerota per poi effettuare diversi lanci. Ci sono volute diverse ore per avere la meglio sul rogo, spento soltanto in tarda mattinata