Incendio in un'azienda agricola ad Eboli. Il rogo si è verificato ieri mattina a Fiocche alla periferia di Eboli verso le sette, le fiamme hanno avviluppato polistirolo e plastica. Una nube di fumo acre e nero ha invaso la zona a ridosso dell'azienda agricola ed era visibile anche a molta distanza dal rogo. Sono state allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto l'azienda insieme ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo limitando i danni. I vigili del fuoco hanno lavorato per gran parte della mattinata di ieri per spegnere l'incendio mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo che potrebbe essere doloso.

Gli investigatori sono a lavoro per individuare le telecamere presenti a ridosso dell'azienda dove si è verificato l'incendio che potrebbero aver immortalato le fasi dell'incendio e quindi acquisire indizi per appurare se realmente si è trattato di un atto doloso o le cause sono riconducibili ad un episodio accidentale. La nube di fumo nero ha preoccupato in ogni caso le persone che risiedono a Fiocche che sono rimaste in casa, per precauzione, sino a quando le fiamme sono state domate e la nube di fumo si è totalmente dispersa nell'atmosfera. Nel frattempo gli investigatori attendono la relazione dei vigili del fuoco per avere ulteriori indizi e accertare le cause dell'incendio. Non è escluso che qualcuno abbia appiccato il fuoco e poi sia fuggito via senza lasciare tracce.

Due settimane fa, sempre di domenica, ad Eboli si verificò un altro incendio e le fiamme distrussero un deposito a ridosso del Centro Elaion ed anche in quell'occasione il rogo causò una nube di fumo che invase gran parte della città . Molte persone, come ieri mattina a Fiocche, si precipitarono per strada per comprendere cosa stesse accadendo. Intanto, sabato sera un altro incendio si è verificato a Giffoni Valle Piana dove le fiamme hanno distrutto un traliccio dell'energia elettrica.