Fiamme in un deposito di pc: i vigili del fuoco evitano danni ingenti

Poteva finire con una danno inestimabile per il proprietario del deposito che nel tardo pomeriggio ha preso fuoco in via Calata San Vito a Salerno. L'immediato intervento dei vigili del fuoco e di una pattuglia della polizia ha però consentito di arginare le fiamme ed evitare il peggio. All'interno del deposito computer e materiale elettronico che, per fortuna, si è salvato. Forse è stato proprio un corto circuito a dare il vai al fuoco. Esclusa la matrice dolosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA