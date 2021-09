Fiamme nei pressi di Velia, paura per il sito archeologico

Un incendio è divampato questa mattina nei pressi dell’area archeologica di Velia. Le fiamme sarebbero partite da località Vignali per poi avvicinarsi pericolosamente al versante sud del Crinale degli dei, una zona dove scavi eseguiti negli anni passati hanno riportato alla luce anche importanti reperti archeologici quali le terme ellenistiche.

Per fortuna sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. A poca distanza è presente anche un residence. Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio nei pressi di Velia, non si esclude l’origine dolosa come spesso accade.