Lunedì 22 Aprile 2019, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 23 Aprile, 00:03

Fiamme in una salumeria, all’altezza dell’incrocio tra via Dante Alighieri e via Palmentello, ai confini tra Scafati ed Angri. L’incendio è divampato questa sera, poco dopo le 21, per cause ancora da accertare. Il negozio, che era chiuso, è stato completamente distrutto dal fuoco. Sembra che il rogo si sia sviluppato all’interno. A lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Scafati, agli ordini del tenente Gennaro Vitolo. Per consentire ai caschi rossi di sedare le fiamme via Dante Alighieri è stata interdetta al traffico, con inevitabili disagi per gli automobilisti.