Notte di fuoco a Marina di Vietri sul Mare a causa di un incendio divampato nei pressi della spiaggia cittadina. Nello specifico le fiamme hanno divorato quindici canoe e ben sette pedalò. L’incendio ha interessato in particolare l’area a ridosso tra il lido Risorgimento e la striscia di accesso alla spiaggia libera, da sempre luogo di stazionamento di attrezzature da diporto dei frequentatori delle acque della prima perla della Costiera Amalfitana. Mentre le canoe erano di cittadini privati, i pedalò distrutti dal rogo erano nella disponibilità di una società vietrese che si occupa di noleggio di imbarcazioni durante il periodo estivo. A dare l’allarme, dopo aver visto le fiamme alte provenienti dalla spiaggia e il fumo che ha cominciato ad invadere il centro del borgo di Marina, alcuni residenti della zona. Sul posto sono giunte immediatamente alcune squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento città di Salerno che in poco tempo hanno domato l’incendio. Tutte le imbarcazioni presenti però erano state già distrutte delle fiamme. Tempestivo anche l’arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Vietri sul Mare che, guidati dal Maresciallo Antonio Fogliame, hanno fatto partire le indagini per ricostruire la vicenda. © RIPRODUZIONE RISERVATA