Venerdì 2 Novembre 2018, 23:43

Salerno apre le porte a una connessione in fibra ottica sicura e veloce destinata a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. La rete a banda ultra larga di Open Fiber è ora disponibile all’interno di oltre 17mila unità immobiliari della città, mentre altre 27mila abitazioni, uffici e attività commerciali saranno raggiunti dalla fibra ottica nei prossimi mesi. Al momento sono coperte alcune nevralgiche zone del centro: dall’area intorno alla stazione ferroviaria a piazza Portanova, passando per il vecchio stadio Vestuti fino a via Luigi Guercio e via Silvio Baratta. La commercializzazione è aperta inoltre in buona parte dei rioni Pastena e Torrione. L’azienda sta cablando la città di Salerno in modalità FTTH ( Fiber To The Home) portando quindi direttamente a casa degli utenti una infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Per la realizzazione della rete Open Fiber sta investendo a Salerno un totale di 15 milioni di euro: il piano dell’azienda prevede la copertura in fibra di circa l’80% delle unità immobiliari.Wind Tre è l’azienda partner che gestisce al momento la vendibilità dei servizi in fibra Open Fiber per il capoluogo campano. L’iniziativa è supportata da una campagna di comunicazione Wind Tre con affissioni locali, attività sui social media e materiale dedicato, riservato ai punti vendita di Salerno. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Wind Tre.