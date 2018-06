Giovedì 28 Giugno 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impiegato gay denuncia l’ex moglie: «Quella che un tempo era la mia compagna ha scoperto che sono omosessuale. Da quel momento per me è iniziato l’inferno: non riesco più a vedere i miei figli. La scelta omofoba di mia moglie non è giusta, è una vendetta che non accetto». Il marito gay non si arrende. Chiede l’intervento dei carabinieri. Presenta diverse denunce finché la contesa finisce in tribunale. Quattro testimoni, due carabinieri e la parte lesa vengono interrogati dal giudice monocratico. Il processo dura diversi anni e arriva alla conclusione. Il giudice Enrichetta Cioffi ha emesso la sentenza di assoluzione: «Il fatto non sussiste». La moglie è innocente, non era omofoba ma aveva le sue ragioni.Secondo il giudice del tribunale di Salerno, il problema era un altro. A spiegarlo è l’avvocato Cristoforo Senatore, legale dell’imputata: «La mia cliente ha tutelato i suoi bambini, ha difeso la loro crescita e la loro educazione. La scelta non era dettata dall’omofobia, le accuse dell’ex marito non sono vere. Abbiamo dimostrato in tribunale che nella nuova dimora e nella nuova vita dell’ex coniuge, esplodevano liti continue con il compagno. L’omosessualità non c’entra. In quel clima violento i due bambini non potevano crescere serenamente. Il giudice ha capito le reali intenzioni della madre dei ragazzi e ha emesso una sentenza di assoluzione». Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate tra novanta giorni. Poi l’ex marito, con il suo legale di fiducia, dovrebbe presentare ricorso in Corte d’Appello.