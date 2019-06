Sabato 29 Giugno 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 07:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho perso la casa. Ora ho paura di perdere i miei figli». Non ci sono parole che riescano a consolare A.P. ebolitano di nascita che è stato costretto a lasciare la casa in cui viveva con sua moglie e i suoi tre figli tutti minori. Ha quarant’anni e lavora come può e quando può. Aveva preso in fitto un piccolo appartamento ma il lavoro era sempre meno e i problemi sempre tanti. Soprattutto quelli legati alle cure per la piccola di casa, cardiopatica. Rendendosi conto di non poter pagare le pigioni che si andavano accumulando mese dopo mese ha chiesto una mano al Comune. «Mi avevano detto che mi avrebbero aiutato per risolvere al meglio la situazione- racconta A.P - ma ad oggi, oltre ad aiutarmi a smontare i mobili e a farmeli depositare nel garage di un imprenditore che sempre ringrazierò, non ho avuto alcun tipo di sostegno. Ieri notte, l’ultima passata in questa casa, abbiamo dormito sui materassi poggiati a terra. I bambini mi hanno guardato chiedendomi una spiegazione ma non ho trovato il coraggio di raccontare loro quello che realmente stava accadendo».Si tratta di una vicenda privata, legata quindi ad un contratto di fitto con la proprietaria dell’appartamento in cui hanno risieduto fino a ieri. Lo sfratto non si poteva evitare. La situazione è davvero drammatica e la speranza è legata al filo di un rasoio. «La paura più grande adesso – continua A.P. – è che possano togliermi i bambini. L’assistente sociale che ci ha contattati ci ha detto chiaramente che il rischio è questo ma i miei figli stanno bene. Non manca loro da mangiare, vanno a scuola e hanno di che vestire».