Giovedì 30 Agosto 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 06:42

CAVA DE' TIRRENI - Sequestrata e rapinata nella sua villa a Johannesburg Elena Senatore, la figlia del noto avvocato nonché politico Alfonso. Cinque uomini di colore, armati di pistole e fucili, si sono introdotti nella proprietà della famiglia materna e dopo aver violato i cancelli dell’azienda di trasporti, con la complicità di spie, sono riusciti ad introdursi nella villa.Una volta in casa hanno immobilizzato ed imbavagliato la figlia di Senatore e altre due donne presenti in casa, per fare razzia. Ingente il bottino trafugato, per fortuna i rapinatori non hanno usato violenza nei confronti della ragazza e le altre due persone, vittima della rapina. L’avvocato Senatore ha raggiunto subito la figlia e il resto della famiglia: «Hanno approfittato della mancanza di sistemi di sicurezza - spiega Senatore - e della complicità di spie interne. I rapinatori sono dei professionisti per fortuna non le hanno toccato un capello. Farò di tutto per farli catturare. Ho ingaggiato il migliore ispettore private e le migliori guardie del corpo. Ma non basta, dovrò mettere in sicurezza l’azienda».