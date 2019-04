Giovedì 11 Aprile 2019, 06:30

«I love England». Pur essendo orgogliosamente italiana, ama la cultura anglosassone. Così ha scritto una lettera alla regina d’Inghilterra, Elisabetta II, omaggiandola di un centrino fatto a mano. E lei, la regina, ha apprezzato molto il suo gesto e le ha risposto, ringraziandola. Protagonista della vicenda, è Angela Martone, studentessa universitaria fuori sede, originaria di Fontanarosa (Avellino), laureanda in Economia e Commercio. Un amore per l’Inghilterra e gli Usa che ha radici nella sua infanzia.«I miei genitori - spiega - emigrarono negli Stati Uniti d’America per lavoro, ed io ho vissuto lì fino all’età di 15 anni. Poi siamo tornati in Italia. Per questo mi sento molto legata alla cultura americana e inglese. Sono orgogliosa di essere italiana, ma amo la cultura anglosassone. In particolare, di questi Paesi apprezzo l’amor di patria, l’ordine, la sicurezza, l’economia, la tolleranza». Angela parla correttamente inglese, e non ha avuto problemi nello scrivere la lettera inviata alla regina Elisabetta II, senza consultare i traduttori in rete.«Ho appreso che è possibile scrivere alla regina - prosegue - e non ho esitato a farlo. Le ho inviato anche un centrino da tavola fatto da me a mano, con la frase “My Queen”, e ho spedito il tutto. Nella lettera ho espresso tutto il mio apprezzamento per la regina che guida, nonostante abbia ben novantatrè anni, il Regno Unito con lucidità e tanta saggezza. Non credevo che mi avrebbe risposto. Invece, con mio grande stupore, lo ha fatto. Conserverò gelosamente la lettera di Elisabetta II per tutta la mia vita». Angela, appena può, va negli Usa e in Inghilterra, dove ritrova parenti e amici.