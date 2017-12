Domenica 31 Dicembre 2017, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 06:45

CAPACCIO PAESTUM - Sabrina Palumbo, avvocato amministrativista, figlia del primo cittadino Franco Palumbo, da gennaio affiancherà il padre al Comune. Il sindaco di recente ha avuto problemi di salute, che gli hanno imposto un rallentamento e meno ore di lavoro in municipio. «Ora sto bene e resterò al mio posto, più determinato a fare bene, ma dovrò rallentare per forza», ha sottolineato Palumbo.«Ho sempre detto che non sarò mai il sindaco che dice alla gente “io non sapevo”, ma voglio continuare ad essere informato su tutto, e ho scelto due persone che mi affiancheranno, di assoluta fiducia: una sarà mia figlia Sabrina, persona più che competente, che leggerà tutte le carte e dovrà supportarmi. Lo farà a titolo gratuito perché la famiglia Palumbo è abituata a dare, non a ricevere. Le ho chiesto un sacrificio e lei, da figlia modello, si è spesa e farà dodici ore di scrivania al giorno. Perché io vorrò sapere tutto, ogni atto». L’altra persona di fiducia è l’avvocato Gerardo Ruocco, già capo dello staff del sindaco Palumbo.Il sindaco ha parlato anche di licenziamenti e nuove assunzioni. «A gennaio partiranno procedure di licenziamento e questa volta andremo fino in fondo. I corrotti andranno via dal Comune, ci sarà il nuovo piano delle assunzioni per i giovani, persone altamente professionali e perbene. È un impegno che ho assunto in campagna elettorale. Ho iniziato la riforma della macchina amministrativa e continuerò l’anno prossimo». Palumbo ha spiegato che il Comune dovrebbe avere un organico di centosessanta dipendenti, invece ne ha sessanta. Il prossimo anno verrà bandito un concorso per sei posti, l’anno successivo per dieci. L’obiettivo è di arrivare a cinquanta assunzioni in cinque anni.