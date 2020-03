© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per circa un mese avrebbero sottratto la figlia alla madre, tenendola in casa propria e impedendo alla donna di fare il genitore. Con l’accusa di sottrazione di minore finiscono a processo tre persone, in concorso, a Nocera Inferiore . Un’accusa che dovrà essere dimostrata in tribunale, e che si sarebbe consumata dalla metà di settembre al 23 ottobre del 2012., accusato di averla più volte picchiata con violenza, anche in stato di gravidanza.L’uomo, da solo, risponde anche di maltrattamenti e lesioni. In alcune circostanze, la donna fu ferita con un cellulare, lanciatole in faccia dal compagno, procurandosi una cicatrice. Ma anche vittima di un tentativo di strangolamento, avvenuto in ascensore, con la figlia della coppia nel passeggino, incurante di tutto. La vittima sarebbe stata picchiata anche in strada, pochi giorni prima del parto, ma avrebbe rimediato anche bruciature di sigaretta in bocca o sul viso, oltre a spintoni e calci. Le lesioni contestate all’ex fidanzato provocarono ematomi ed escoriazioni alla donna, più volte costretta a chiedere aiuto in pronto soccorso, con i referti medici a testimoniare le violenze subite sin dal 2012. Poi l’episodio ultimo, che ha coinvolto altre due persone, una di queste imparentate con l’imputato: insieme avrebbero sottratto la figlia alla vittima, per almeno un mese.