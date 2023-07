Salerno, estorsione e violenza in famiglia: arrestata giovane donna

Estorsione aggravata e continuata, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati che la procura di Salerno ha contestato a S. B. arrestata dai carabinieri in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto accertato dai carabinieri la giovane donna, a partire dal 2021, avrebbe chiesto ai genitori ogni settimana somme variabili dai 100 ai 400 euro andando in escandescenza se non li otteneva. Il 29 giugno scorso, durante una di queste crisi, i genitoria avevano chiesto aiuto ai carabinieri e la ragazza aveva aggredito anche loro. Di qui la richiesta di provvedimenti all'autorità giudiziaria.