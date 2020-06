Per un anno ha subito offese e angherie. La sua colpa? Avere una mamma bella. Oggi l'esperienza gli è valsa a costruirsi quella corazza di cui ogni adolescente dovrebbe vestirsi per affrontare la vita e diventar grande, ma il ricordo della sofferenza è ancora tangibile. Per fortuna dietro di lui ci sono un padre che, nonostante sia stato un regista difensivo dal grande talento e carattere nel mondo del calcio, ha saputo sostenerlo a distanza senza mai intervenire, e una mamma che, «nonostante i suoi outfit» e il suo fascino indiscutibile, è riuscita ad impartire la giusta educazione ad un figlio vittima dell'ignoranza altrui. Guarda avanti Alessandro Fresi, 13 anni, figlio di Salvatore, del quale restano indimenticate le gesta sul prato verde per la Salernitana, ma anche per l'Inter, la Juventus e il Napoli, e Francesca Perillo, avvocato salernitano, nonché club manager dell'F6 sport and wellness, la struttura che la coppia (marito e moglie da quasi 20 anni) gestisce insieme. Un amore saldo ma riservato il loro, scandito da due figli, Alessandro e Federico.

LA VICENDA

È il primogenito a «soffrire» la bellezza di un sentimento che si è fatto famiglia e soprattutto di quell'apparenza che, solo per gli ignoranti, è sinonimo di pochezza interiore. «A prenderlo di mira sono i suoi coetanei racconta Francesca ragazzini della zona orientale che mi seguono sui social». Sulla piattaforma lei si mostra in tutta la sua bellezza, ma senza mai essere volgare. Spesso immortalata di spalle, l'affascinante avvocato lo fa semplicemente per pubblicizzare l'attività di famiglia. «Testo macchinari ed esercizi sul mio corpo racconta faccio un grande lavoro su me stessa e non vedo perché dovermi sostituire con una ventenne. Credo che sia più convincente vedere il risultato su una donna della mia età, che ha superato da poco i 40 anni, madre di due figli, vittima come tante coetanee di cellulite e ritenzione idrica». Semplicemente sponsor di F6, Francesca non ci sta al trattamento che il figlio ha subito ma si complimenta con lui per la compostezza nella reazione. «L'offesa su di me ha un effetto nullo ma alla loro età non sono abbastanza maturi per capire e reagire. Sono particolarmente suscettibili». Diversi gli episodi. «Mi ha chiamato in lacrime mentre, a casa di amici, veniva preso in giro per colpa mia, rea di essere una mamma in leggings. Ha provato anche a parlarne con il dirigente della scuola».

GLI INSULTI

Qualche mese fa poi, un ragazzino, attraverso l'identità di un'amica in comune si rivolge ad Alessandro in chat. Difficile trovare una declinazione non offensiva dal dialetto all'italiano, impossibile riportare esattamente la frase, che in sé contiene volgarità e cattiveria. «Mi fai ridere, non mi scocciare», la replica del piccolo Fresi. «Avrebbe potuto ricambiare l'offesa, non l'ha fatto dice la mamma - il bullismo ha tante forme, ma quello che ha noi per oggetto credo sia quello più feroce per un figlio. Purtroppo la non cultura del giudizio sull'apparenza ancora marcisce le menti. Ma Alessandro ha dimostrato di essere superiore, forse perché ha avuto qualcuno che gliel'ha insegnato, anche se con i leggings». Mamma Francesca non ha nessuna intenzione di «coprirsi» o cancellare le foto che pubblica anche se poi girano di chat in chat. Non è sfrontatezza quanto più consapevolezza del fatto che se l'amore salverà il mondo, l'elastico non può che comprimere le belle forme. Elasticizzato, ovvero flessibile, agile, come dovrebbe essere il cervello dell'essere umano.

