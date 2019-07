Giovedì 4 Luglio 2019, 06:35

Fermano il figlio perché guidava l’auto sprovvisto di patente. Ma quando capisce che lo stesso è destinato a essere sanzionato con una multa, così come prevede il codice della strada, dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri. È stato arrestato due giorni fa un 48enne di Sarno, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, l’uomo è comparso dinanzi al giudice Federico Noschese per il giudizio direttissimo, al termine del quale il magistrato ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri di Sarno guidati dal comandante Toni Vitale.Era stato proprio a seguito di un controllo di una pattuglia che si era verificato l’episodio. Un’attività di routine, conclusa in maniera inaspettata, con tanto di arresto in flagranza. I militari avevano fermato un ragazzo alla guida di un’auto per un controllo. Da successivi accertamenti, avevano poi riscontrato che il giovane era sprovvisto della patente di guida. Da lì, la decisione di multarlo, con una sanzione che - a seconda dei casi - va dai 5000 fino ai 30.000 euro. Ma quella contravvenzione non sarebbe stata gradita dal padre del ragazzo, che a quel punto avrebbe chiesto spiegazione ai carabinieri. I toni si sarebbero accesi rapidamente, con il 48enne che avrebbe a quel punto dato in escandescenza, aggredendo fisicamente uno dei militari che avevano eseguito il controllo.