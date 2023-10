Salerno, fu il primo ad indagare su De Luca: Filippo Spiezia diventa procuratore capo a Firenze

È stato nel pool dei cinque magistrati che per primi investigarono su Vincenzo De Luca. L'inchiesta in questione era quella del termovalorizzatore di Salerno: sindaco era Mario De Biase, l'attuale governatore era deputato Pd. Oggi Filippo Spiezia, 60 anni, napoletano (nolano, per l'esattezza) di origine, è stato di adozione salernitana (qui ha lavorato per 17 anni, cinque all'Antimafia) si è insediato a Firenze con l'incarico di procuratore capo. Dopo l'esperienza salernitana è stato alla Procura nazionale antimafia, dove ha coordinato l’intero settore internazionale.

Quindi al Consiglio superiore della magistratura dove si è occupato di formazione per giudici e pubblici ministeri. Fino all'incarico più recente di membro italiano di Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria.