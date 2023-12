Battipaglia, da medico volontario a presidente del Parlamento della legalità internazionale

La dottoressa Filomena Bianco, psicologa di Battipaglia, Preside Facoltà Psicologia e Responsabile Segreteria Senato Accademico Università ISFOA, nonché Segretaria Internazionale e punta di diamante nell’Associazione Internazionale onlus “E Ti porto in Africa” è stata nominata Coordinatrice di Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale, da parte del Vice Presidente Salvatore Sardisco controfirmata dal presidente Nicolò Mannino .

L’Istituzione presieduta dal Professor Nicolò Mannino promuove una cultura di contrasto all’indifferenza, con particolare riguardo ai giovani, per renderli artefici del loro destino a favore di una cittadinanza attiva, per contrastare la mentalità mafiosa e clientelare.

La dottoressa Bianco, da tempo impegnata in delicate missioni umanitarie in Africa, è stata promotrice dell’apertura di una Ambasciata del Parlamento della Legalità anche in Costa d’Avorio.

La cerimonia di consegna della nomina è avvenuta in occasione della presentazione del libro “Il Mio Nome è Amore”, nella struttura scolastica dell’Euroform di Modica, dinanzi a tantissimi giovani, docenti e autorità come il vice prefetto della Provincia Regionale di Ragusa Tommaso Mondello e la Senatrice della Repubblica a Tiziana Drago