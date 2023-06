Salerno, in aumento del richieste di finanziamento, la media è di 10mila euro

Nonostante l’aumento dei tassi di interesse – cresciuti del +31% in appena 12 mesi – i salernitani continuano a chiedere prestiti personali; secondo l’osservatorio congiunto di Facile.it e Prestiti.it, tra gennaio e maggio 2023 l’importo medio chiesto in provincia di Salerno per un prestito personale è stato pari a 10.293 euro.

Se a livello regionale i campani hanno cercato di ottenere, in media, 10.137 euro - in calo rispetto allo stesso periodo del 2022 (-4%) - guardando alle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato richiesto l’importo medio più alto è quella di Avellino (11.189 euro), seguita da Caserta (10.573 euro), Salerno (10.293 euro) e Benevento (10.149 euro).

Chiude la graduatoria Napoli (9.882 euro).

Guardando al profilo dei richiedenti campani emerge che chi ha presentato domanda di finanziamento nei primi cinque mesi del 2023 aveva, all’atto della firma, in media 41 anni, dato in lieve calo rispetto allo scorso anno; gli under 35, invece, rappresentano più di un terzo dei richiedenti (36,2%). Quali sono, invece, i motivi per cui gli abitanti della regione si indebitano? L’esigenza di liquidità è la prima motivazione (34%); seguono le richieste di prestito personale per l’acquisto di auto usate (15%) e quelle per la ristrutturazione della casa (15%).