Sabato 4 Maggio 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 12:06

SARNO. Sono accusate di furto aggravato due donne per aver sottratto materiale medicinale da uan sala dell'ospedale "Martiri Villa Malta" di Sarno. Hanno 58 e 48 anni, entrambe domiciliate a Sarno. Di recente, la procura ha emesso una citazione diretta a giudizio per entrambe, al termine della conclusione dell'indagine che le riguardava. L'episodio che le riguarda risale al 17 aprile 2017, quando furono sorprese e denunciate a piede libero mentre si trovavano all'interno della sala medica C dell'ospedale di Sarno. Secondo un'informativa dei carabinieri, entrambe avevano simulato uno stato di malattia e necessità, tanto da giustificare il ricorso a cure mediche. In un secondo momento, dopo aver approfittato della presenza di altre persone, erano poi entrate in azione per rubare una serie di farmaci. Al momento della perquisizione personale, in loro possesso furono trovate siringhe, medicinali di vario tipo e accessori sanitari prelevati da un carrello di medicinali, situato all'interno di una sala dell'ospedale. Ora saranno entrambe processate dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore, con l'accusa di furto in concorso all'interno di una struttura pubblica.