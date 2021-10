Finisce ai domiciliari per indebito uso e ricettazione di carta di credito

A marzo scorso si erano finti dipendenti di una società di distribuzione di luce e gas, ma in realtà erano ladri che rubarono alla malcapitata monili in oro e un bancoposta. Ieri uno dei tre malviventi è stato arrestato dai carabinieri della stazione Salerno principale, agli ordini del capitano Graziano Maddalena, comandante interinale della compagnia, che hanno notificato ad un 28enne napoletano una misura cautelare agli arresti domiciliari per furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso con altri due complici. La misura cautelare è scaturita dalle indagini dei carabinieri iniziate subito dopo la denuncia di una 64enne salernitana che era rimasta vittima dei tre malviventi (due uomimi ed una donna) che si erano introfulati in casa impossessandosi di alcuni oggetti d'oro e del bancoposta successivamente utilizzato per un prelievo di 600 euro presso l'Atm di un istituto bancario a Napoli. L'immediata visualizzazione delle immagini di video sorveglianza sia della zona e che di quelle installate sull'Atm utilizzato ed il successivo riconoscimento di due (dei tre) soggetti da parte della vittima, hanno consentito ai carabinieri di raccogliere una serie di indizi di colpevolezza a carico dei due uomini raggiunti dalla misura cautelare, ma le indagini nom sono terminate sia per trovare il complice dell'arrestato (ancora irreperibile) sia per identificare la donna che ha aiutato i due nel furto ai danni della 64enne salern