Da Salerno a Pavia, l'auto finisce nel canale: muore nonna, nipotina ferita

E' finita con l'auto nel canale ed è deceduta dopo una giornata di agonia. Gemma Del Canto, 74enne ebolitana, è deceduta all'ospedale di Pavia dove è giunta ieri dopo essere rimasta ferita gravemente in seguito ad un rocambolesco incdente stradale. L'auto condotta dall'anziana ebolitana è finita in un canale a Gambolò, in provincia di Pavia. La nipote della donna di appena sei anni è rimasta ferita e fortunatamente le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. L'anziana invece dopo l'incidente è stata ricoverata all'ospedale di Pavia e poi è deceduta. © RIPRODUZIONE RISERVATA