Sabato 15 Giugno 2019, 20:11

E' in grave condizioni un uomo di 35 anni, di Nocera Superiore, che questa mattina, in via Indipendenza, ha perso il controllo del suo scooter finendo a terra. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe finito a ridosso di un palo della pubblica illuminazione, dopo aver perso il controllo del mezzo. Il fatto si è verificato intorno alle 12.30. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, il cui intervento è stato sollecitato dagli altri automobilisti, che ha provveduto a soccorrere l'uomo e a trasferirlo, d'urgenza, all'ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore. Si trova attualmente ricoverato presso il reparto di rianimazione. Sull'accaduto lavora la polizia municipale di Nocera Superiore, per ricostruire la dinamica dei fatti. Lungo quella strada, molti cittadini hanno segnalato le precarie condizioni del manto stradale. Una circostanza che potrebbe essere alla base dell'incidente di questa mattina.