Finisce in un incidente la fuijtella di due giovanissimi: lui denunciato, lei minorenne

Guida un'auto senza aver mai conseguito la patente e causa un incidente, a bordo aveva un minorenne. Accade ad Orria, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vallo della Lucania e, identificato l'automobilista 22enne, hanno riscontrato che aveva un divieto di dimora nel Salernitano quindi che era in possesso di un coltello a serramanico. Sul capo del giovane anche l'accusa di sottrazione di minore in quantop la 17enne che era in sua compagnia si era allontata aqualche giorno prima da una comunità di accoglienza di Mercato San Severino.

