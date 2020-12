Finisce accidentalmente in mare con l’auto nel porto di Acciaroli. Protagonista della disavventura, nella serata di oggi, un 80enne di Capaccio Paestum. L'anziano è stato tratto in salvo da. un dipendente comunale, Francesco La Greca, a quell’ora in servizio nell’area portuale, e da un’altra persona del posto, Daniele La Greca. I due non appena hanno visto l’automobile finire in mare, proprio sotto la torre normanna del porto di Acciaroli, si sono gettati in acqua, salvando l'anziano. Hanno rotto un finestrino e tirato fuori l'uomo. Nel frattempo, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 di Ascea, che hanno prestato tutte le cure del caso all’anziano signore, visibilmente provato ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto anche i vigili del fuoco di Vallo della Lucania, che stanno provvedendo ora al recupero del veicolo. Sul posto anche il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani, per prestare soccorso al malcapitato. L’anziano, stando a una prima ricostruzione, si era allontanato in mattinata da casa, per poi ritrovarsi ad Acciaroli, dove è finito in acqua con l’auto. Ora, l’uomo rischierebbe anche una multa per violazione delle normative anti-covid.

