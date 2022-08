Finiscono con l'auto in un canale: paura nel Cilento per due ragazze

Incidente, all’alba, sulla Via del Mare, al bivio di San Mauro Cilento. Due ragazze, in vacanza nel Cilento, a bordo di una Fiat Punto, sono finite in un canale.

L’auto, per cause ancora in via di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita in un canale. Le due hanno riportato fortunatamente ferite lievi.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l’intervento del 118 e il trasferimento delle due in ospedale.

Sul posto i carabinieri di Pollica per i rilievi del caso.

La macchina è stata recuperata dal cantiere La Greca nel primo pomeriggio.