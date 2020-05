LEGGI ANCHE

Ha notato l'auto della polizia municipale ed è fuggito via cercando di sbarazzarsi degli stupefacenti ma poco dopo è stato. Il finto clochard aveva nascosto molte bustine contenenti marijuana in un borsello a tracolla e anche nelle bottiglie di plastica. Gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, diretti dal colonnello, hanno seqestrato la marijuana ed hanno denunciato a piede libero il pusher. Molti cittadini nelle ultime ore si sono rivolti alla polizia municipale ed hanno segnalato la presenza degli spacciatori in centro, in piazza Della Repubblica e a ridosso della villa comunale di via Domodossola dove la droga viene venduta ai ragazzi.