Domenica 7 Ottobre 2018, 10:19

"Ciao nonna, fra un po' passa un fattorino con della mia merce. Io non posso ritirarla, paga tu". Merce per 4mila euro, peccato che si sia trattato di una truffa e all'altro capo del telefono non c'era il nipote ma un malvivente. Un raggiro con vittima un'anziana di Sala Consilina che ha dato i soldi a un finto fattorino. La donna si è resa conto del tutto all'arrivo del figlio e ha denunciato la vicenda ai carabinieri.