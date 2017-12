Fiorella Mannoia, brindisi sotto le luci d'artista: «Amici di Salerno, vi aspetto tutti!»

Giovedì 28 Dicembre 2017, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 18:20

Dà appuntamento «a tutti gli amici di Salerno» con una breve clip. Fiorella Mannoia, protagonista della notte di San Silvestro in piazza Amendola, affida a un video di dieci secondi il suo invito per il concerto di fine anno. «Vi aspetto in piazza, vi raccomando, festeggeremo il Capodanno insieme, il 2018", sorride la cantante romana prima di congedarsi con un bacio e uno «ciao, ciao».A presentare la serata, che avrà inizio alle 22.15, sarà Serena Autieri. Con la cantante romana e l'attrice partenopea è prevista, per il brindisi di mezzanotte, la presenza del sindaco di Salerno Enzo Napoli. Non è escluso che a salutare l'anno nuovo dalla sua città possa esserci anche il governatore campano Vincenzo De Luca.Intanto, alberghi e B&B di Salerno e dintorni fanno registrare il tutto esaurito per l'ultima notte dell'anno.