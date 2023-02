Battipaglia, ancora spese per la scuola demolita

La “F. Fiorentino”, attualmente ospitata presso l’Opera Bertoni dei Padri stimmatini, continua a portare ingenti spesi alla comunità battipagliese. Dopo le spese di fitto della struttura, necessaria per sopperire durante le fasi di demolizione e ricostruzione della scuola elementare, e quelle di adeguamento della struttura, non più in uso e comunque non più al passo con la normativa scolastica, il Comune è chiamato a sostenere anche le spese di manutenzione della struttura.

L’ultima, solo in ordine di tempo, è quella relativa al cancello esterno della struttura. Da qualche tempo, infatti, l’inferriata non si chiudeva più correttamente, impedendo di garantire un corretto controllo sulle entrate e le uscite dalla scuola. Della problematica è stato immediatamente investito il Comune che, non potendo fare diversamente, si è rivolto a un privato che, per la somma di circa duemila euro, provvederà alla sistemazione del cancello stesso.

La spesa si andrà ad aggiungere al lungo elenco di quelle già sostenute dalle casse comunali, sulle quali l’Amministrazione comunale guidata da Cecilia Francese dovrà rendere conto alle opposizioni. La scorsa settimana, infatti, la minoranza in Consiglio comunale ha presentato una mozione affinché si faccia chiarezza sul progetto della “F. Fiorentino” e sulle spese sostenute finora per tale progetto. L’obiettivo dei consiglieri è quello di capire finalmente a che punto è il nuovo progetto e quali sono i tempi che si prospettano. Anche perché, all'orizzonte, ci sono numerosi altri progetti di edilizia scolastica e l’idea di ritrovarsi nelle medesime condizioni della “Fiorentino” non alletta i genitori degli alunni, costretti a portare i figli in scuole dislocate altrove.