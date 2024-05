Fisciano, aveva nell'auto e a casa dosi di eroina: ai domiciliari

Droga in auto e a casa, arrestato in autostrada, nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano.



L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile e operativo della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano, i carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano proceduto ad una perquisizione nei confronti dell'indagato.



Nelle sue disponibilità, dopo le verifiche del caso, è stata trovata sostanza stupefacente, di tipo eroina, per un peso complessivo di 1 grammo. I successivi controlli estesi all’abitazione dell’uomo, a Montoro, hanno consentito di trovare altra sostanza stupefacente del medesimo tipo, per un peso complessivo di circa 11 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.