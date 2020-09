FISCIANO - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un terreno privato incolto nella zona industriale. Le fiamme hanno prodotto un fumo nero che ha creato problemi alla visibilità tanto che gli agenti della polizia municipale (al comando del capitano Francesco Della Bella) hanno dovuto deviare il traffico, anche per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di salerno che hanno provveduto a circoscrivere l'area. Nei pressi, infatti, ci sono delle abitazioni che sono state messe in sicurezza. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al rogo, ma sembra cho oltre alle sterpaglie fossero presenti anche dei rifiuti che sarebbero andati in fiamme.

