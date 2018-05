Domenica 20 Maggio 2018, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 14:12

Procedeva ad alta velocità e, dopo un sorpasso azzardato, la sua auto andò a schiantarsi contro un totem pubblicitario posizionato nei pressi dell'uscita autostradale di Fisciano: lui e l'amico si salvarono ma, per Saveria Ingenito e Letizia Gammella, le due diciottenni di Mercato San Severino che erano a bordo della stessa autovettura, non ci fu nulla da fare. A distanza di sette anni da quella tragedia è arrivata la condanna in appello per Raffaele Vanacore, il 20enne di Sala Consilina conducente dell'auto all'interno della quale tra il 2 e il 3 agosto 20011, le due giovanissime amiche trovarono la morte. Per lui 4 anni di reclusione così come già decretato il 29 gennaio 2016 all'esito del processo di primo grado. La conferma della sentenza è arrivata venerdì sera dopo 7 ore di camera di consiglio e dopo le arringhe dei legali di parte, l'avvocato Vincenzo De Vita per l'imputato e l'avvocato Leonardo Gallo per la famiglia di Saveria Ingenito alla quale è stata riconosciuta una maxi provvisionale. Non si è invece costituita parte civile la famiglia dell'altra vittima, Letizia Gammella che era già stata risarcita.È calato così il sipario su una tragica vicenda apertasi, davanti ai giudici, nell'ottobre 2012 quando il gup del tribunale di Salerno Sergio De Luca, respingendo la richiesta di patteggiamento avanzata dal legale del giovane, ne decretò il rinvio a giudizio all'esito dell'udienza preliminare. Lungo e complesso, il processo di primo grado è terminato 4 anni dopo con la condanna dell'imputato a 4 anni di reclusione, pena confermata ora in Appello.La tragedia si consumò il 3 agosto 2011 quando le due giovani, in compagnia di Raffaele Vanacore, che era alla guida dell'autovettura, e di una quarta persona, stavano facendo ritorno a casa. Vanacore correva lungo un tratto di strada dove non avrebbe potuto superare i 50 km all'ora. Secondo le risultanze investigative, invece, il giovane procedeva a 100 chilometri orari. All'altezza dello svincolo autostradale di Fisciano fece un sorpasso azzardato, quindi perse il controllo dell'auto che sbandò finendo per schiantarsi contro un totem pubblicitario della concessionaria di auto Hobby Car e terminando la sua folle corsa di fronte alle vetrine dello show room, vetrine che non andarono in frantumi solo perché antiproiettile. Violentissimo l'impatto, senza scampo. L'auto si ribaltò: i due ragazzi seduti sui sediolini anteriori si salvarono forse grazie alla cintura di sicurezza che, entrambi, indossavano. Per Saveria Ingenito e Letizia Gammella, invece, non ci fu nulla da fare: una delle due ragazze morì sul colpo, l'altra spirò pochi minuti dopo davanti agli operatori del 118 che giunti immediatamente sul posto non poterono fare altro che accertare il decesso delle due giovanissime.